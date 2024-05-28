Національна поліція заявила про затримання двох чоловіків, які підірвали банк у Чернігові, щоб викрасти понад 5 млн грн із банківських комірок громадян: була проведена спецоперація за силової підтримки бійців КОРД у Запорізькій та Миколаївській областях.

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Поліція пише, що 6 травня близько четвертої ранку до неї надійшло повідомлення про вибух та займання приміщення банку в центрі Чернігова: вибух пошкодив будівлю та припарковані поруч машини, люди не постраждали.

Водночас після огляду місця події правоохоронці встановили: вміст сховищ банку не пошкоджено, але є ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів із комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 млн грн.

Коли полум'я загасили, то з'ясувалося: група осіб проникла до банку, демонтувавши підлогу й прикриваючи свої дії пожежею.

Фото: Нацполіція

Проте через руйнування приміщення вибухом, фігурантам не вдалося довести свій задум до кінця, пояснює Нацпол.

За даними слідства, злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей – вони раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

Поліціянти зазначають, що до спроби пограбування підозрювані готувалися упродовж кількох місяців - викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення суміжної багатоповерхівки, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до банківського сховища.

Фото: Нацполіція

Наразі фігурантів затримано, їм повідомили про підозру в знищенні або пошкодження майна шляхом вибуху, за попередньою змовою групою осіб, а також у замаху на крадіжку.

Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, розслідування триває.

Як зазначають правоохоронці, під час обшуків у фігурантів було вилучено дві 50-літрові діжки, попередньо з канабісом, а також пістолет – знахідки відправили на експертизу.

Фото: Нацполіція

У грудні 2023 року в Кривому Розі чоловік намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, що був схожий на гранату. Він вимагав у працівників банку гроші, а потім зник у невідомому напрямку.

Вранці 25 березня 2024 року у Львові сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого, проте патрульним вдалося оперативно затримати грабіжників.

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