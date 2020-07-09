Отбивали суда у "диверсантов". СБУ провела учения в Черном море: видео, фото

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В Одесской и Николаевской областях провели масштабные антитеррористические учения

Штаб антитеррористического центра при Службе безопасности провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Антитеррористические учения (Фото: пресс-служба СБУ)

По легенде учений, несколько условных "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. "Злоумышленники" осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия.

Антитеррористические учения (Фото: пресс-служба СБУ)

Еще одна группа вооруженных "террористов" проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом "диверсанты" захватили в "заложники" несколько человек из руководящего состава порта.

Антитеррористические учения (Фото: пресс-служба СБУ)

Отмечается, что в учениях участвовали подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, Нацгвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов и представители органов местной власти.

Участники поэтапно отработали совместные действия, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям. Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".

Сообщается, что целью тренировок было повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры южных регионов.

В СБУ пишут, что по итогам учений определено состояние защищенности объектов предприятия и предоставлены четкие инструкции его руководству относительно действий при возможных угрозах.

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Теги: сбу, учения, черное море
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