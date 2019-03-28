Под Киевом из-за гололедицы столкнулись 19 авто: видео

Вчера, 27 марта, около 23:15 на Бориспольском шоссе под Киевом произошло ДТП при участии 19 автомобилей. Причина – гололедица, сообщает пресс-служба полиции.

Пострадали трое человек.

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Сначала в полицию сообщили о столкновении 15 авто, водители которых не справились с управлением. Через 30 минут на этом же участке дороги столкнулись Mitsubishi и Volkswagen, в результате чего пострадали две женщины 1977 и 1991 года рождения. Их госпитализировали.

Еще через несколько минут произошли столкновения автомобилей Opel и Hyundai. Пассажир Opel получила травмы и самостоятельно обратилась к медикам.

Полиция составила протоколы на водителей всех авто по факту нарушения правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств или другого имущества.

26 марта на Бориспольском шоссе столкнулись девять автомобилей.