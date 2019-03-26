Под Киевом масштабное ДТП, столкнулись девять машин: видео

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По предварительным данным, никто не пострадал

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Сегодня утром, под Киевом на Бориспольском шоссе столкнулись девять автомобилей. Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария случилась во вторник коло 8:50.

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Как пишет Информатор, сначала на дороге произошло дистанционное ДТП с участием двух машин, которое оформляли по европротоколу. В это время водители других автомобилей один за одним стали врезаться друг в друга.

В ДТП участвовали Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel.

Предварительно, никто не пострадал. После аварии три машины покинули место происшествия. Движение незначительно замедлилось.

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Теги: дтп, Бориспольское шоссе, киев, авария, видео
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