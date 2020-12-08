Под Киевом произошла перестрелка КОРДа с ОПГ: в спецназ бросили гранату – видео

В Киевской области произошла перестрелка между спецназом полиции КОРД и людьми, которые, по данным полиции, являются членами организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, группа "обоснованно подозревается" в разбойных нападения на жилье людей из Киевской области. Руководил ей якобы 28-летний житель Барышевского района. По данным следствия, он подыскивал объекты для нападений, участвовал в нападениях и реализации награбленного, а также делил деньги между членами ОПГ.

В полиции утверждают, что он пытался сбежать во время задержания, бросил в сторону спецназовцев гранату и открыл огонь по правоохранителям. Силовики начали стрелять и ранили подозреваемого в ноги. Сообщник задержанного травмировался во время взрыва.

По данным правоохранителей, на месте событий изъяли пистолет, патроны, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы. Также во время неотложных обысков изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику.

Всего задержано троих участников группы, жителей Барышевского района 29, 31 и 28 лет, сообщают в полиции. Открыто уголовное дело по посягательству на жизнь правоохранителя (ст. 348), решается вопрос о вручении подозрений в покушении на преступление (ст. 15 УКУ) и разбое (ч. 4, ст. 187 УКУ).

Сейчас задержанные находчся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения.