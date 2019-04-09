Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео

За минувшие сутки в Харьковской области пожарные 86 раз ликвидировали пожары, связанные с горением сухой травы, мусора, прошлогодних листьев. В одном из пожаров погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В целом площадь пожаров составила около 20 га. Уничтожены или повреждены два частных дома, шесть хозяйственных сооружений, гараж, два забора. Огонь повредил кабели мобильной связи.

8 апреля в Киеве на Березняках вспыхнул пожар на рынке.

Фото, видео - ГСЧС