Поджоги травы в Харьковской области: один погибший – фото, видео

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Повреждены дома, гараж, заборы, хозяйственные сооружения

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За минувшие сутки в Харьковской области пожарные 86 раз ликвидировали пожары, связанные с горением сухой травы, мусора, прошлогодних листьев. В одном из пожаров погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В целом площадь пожаров составила около 20 га. Уничтожены или повреждены два частных дома, шесть хозяйственных сооружений, гараж, два забора. Огонь повредил кабели мобильной связи.

8 апреля в Киеве на Березняках вспыхнул пожар на рынке.

Фото, видео - ГСЧС

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Теги: пожар, харьковская область, поджог травы
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