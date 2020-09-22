Пограничники задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито – видео

Пограничники задержали 11 паломников-хасидов при попытке незаконного пересечения госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Неподалеку границы на перекрестке дорог был обнаружен микроавтобус Мерседес Спринтер, на котором 35-летний украинец перевозил 11 иностранцев.
По данным Госпогранслужбы, хасиды специально спрятали свои паспорта, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства.
Свое пребывание они пытались объяснить тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле Умани, где они проживали.
"Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош а-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля", - отметили в Госпогранслужбе.
Материалы об админправонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.
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