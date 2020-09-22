Пограничники задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито – видео

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Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет

Пограничники задержали 11 паломников-хасидов при попытке незаконного пересечения госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Неподалеку границы на перекрестке дорог был обнаружен микроавтобус Мерседес Спринтер, на котором 35-летний украинец перевозил 11 иностранцев.

По данным Госпогранслужбы, хасиды специально спрятали свои паспорта, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства.

Задержание хасидов на госгранице

Свое пребывание они пытались объяснить тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле Умани, где они проживали.

"Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош а-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля", - отметили в Госпогранслужбе.

Материалы об админправонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

  • 26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
  • 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находились 1500 хасидов.
  • 16 сентября Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
  • 18 сентября хасиды начали массово уезжать из пункта пропуска Новая Гута.

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Теги: задержание, госпогранслужба, фото, видео, хасиды, рош а-шана
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