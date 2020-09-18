Хасиды массово покидают границу Украины и Беларуси – TUT.BY

Паломники отправляются праздновать иудейский новый год в Гомель и Пинск

Застрявшие на границе Украины и Беларуси хасиды, хотевшие совершить паломничество в Умань, покидают пункт пропуска Новая Гута, сообщает TUT.BY.

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В Гомельской погрангруппе изданию сообщили, что на границе осталось около 150 человек.

К хасидам приезжали дипломаты из посольств Израиля и Беларуси, о чем они беседовали с паломниками, неизвестно.

Часть хасидов планируют ехать в Гомель, часть – в Пинск, где они будут праздновать иудейский новый год Рош ха-Шана. Празднование начнется сегодня вечером.

С вечера и следующие два дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Если бы они не уехали с пункта пропуска, то остались бы там до понедельника, в то время как погода сильно испортилась, отмечает TUT.by.

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину , несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находились 1500 хасидов.

14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где , несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находились 1500 хасидов. МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен.

МИД Украины с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. 16 сентября Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

Денис Юдин

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