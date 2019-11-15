Полиция инсценировала заказное убийство адвоката: фото и видео

В Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката и задержала вероятного организатора. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, житель Львовской области нанял киллера для убийства руководителя одного из адвокатских бюро, что помогло бы организатору завладеть имуществом потерпевшего. Правоохранители установили личность будущей жертвы, а также вероятных организатора и исполнителя.

Возможный заказчик обещал за убийство $7000. Полицейские зафиксировали передачу части денег, фото и данных жертвы, а также установили, что вероятный организатор имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Сейчас проверяется ее причастность к преступлению.

13 ноября была проведена инсценировка убийства. Организатор получил фото с места убийства в качестве доказательства, а на следующий день был задержан во время передачи следующей части вознаграждения.