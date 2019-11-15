Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным правоохранителей, возможный заказчик обещал за убийство $7000

В Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката и задержала вероятного организатора. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По данным полиции, житель Львовской области нанял киллера для убийства руководителя одного из адвокатских бюро, что помогло бы организатору завладеть имуществом потерпевшего. Правоохранители установили личность будущей жертвы, а также вероятных организатора и исполнителя. 

Возможный заказчик обещал за убийство $7000. Полицейские зафиксировали передачу части денег, фото и данных жертвы, а также установили, что вероятный организатор имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Сейчас проверяется ее причастность к преступлению. 

13 ноября была проведена инсценировка убийства. Организатор получил фото с места убийства в качестве доказательства, а на следующий день был задержан во время передачи следующей части вознаграждения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: заказное убийство, Нацполиция, инсценировка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката: фото и видео
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката: фото и видео
В Балаклее взрывали боеприпасы: есть пострадавшие - видео
В Балаклее взрывали боеприпасы: есть пострадавшие - видео
Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео
Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео
ТЭК Фокус от Меркель. Что Бундестаг решил делать с Северным потоком-2
Рада одобрила отмену госмонополии на производство спирта
Экономика Рада одобрила отмену госмонополии на производство спирта
Риск под названием Путин. Все упирается в него
Мнение Риск под названием Путин. Все упирается в него
Популярное
фото/видео
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката: фото и видео
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката: фото и видео
В Балаклее взрывали боеприпасы: есть пострадавшие - видео
В Балаклее взрывали боеприпасы: есть пострадавшие - видео 15:12
Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео
Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео 14:44
Музыка. Alyona Alyona представила новую песню "Мамин суп": видео
Музыка. Alyona Alyona представила новую песню "Мамин суп": видео 14:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 