Национальная полиция сообщила о задержании мужчины, который в Броварах Киевской области бросался и угрожал оружием правоохранителям. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганские действия в заведении – полицейские прибыли по вызову, но фигурант продолжил хулиганить и стал бросаться на правоохранителей.

В конце концов мужчина достал оружие и угрожал полицейским – его удалось задержать, а оружие изъять, отмечает полиция.

Задержанный – ранее судимый местный житель, ему объявлено о подозрении за хулиганство, угрозы убийством и нанесение телесных повреждений полицейскому, сообщает ведомство.

Ему грозит до пяти лет заключения.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, подытожили в Нацполиции.

На видео снято 20 секунд инцидента: видно, как мужчина двигается и замахивается на другого мужчину, после чего их растаскивают. После склейки видно, как первого мужчину задерживают полицейские — скручивают и надевают наручники.

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