Національна поліція повідомила про затримання чоловіка, який у Броварах Київської області кидався та погрожував зброєю правоохоронцям. Відповідне відео опублікувала пресслужба Нацполіції.

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За даними слідства, ввечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі – поліціянти прибули на виклик, але фігурант продовжив хуліганські дії й став кидатися на правоохоронців.

Врешті-решт чоловік дістав зброю та погрожував поліціянтам – його вдалося затримати, а зброю вилучити, зазначає поліція.

Затриманий – раніше судимий місцевий житель, йому оголошено підозри за хуліганство, погрози вбивством та нанесення тілесних ушкоджень поліціянту, повідомляє відомство.

Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід, підсумували в Нацполіції.

На відео зафільмовано 20 секунд інциденту: видно, як чоловік рухається й замахується на іншого чоловіка, після чого їх розтягують. Після склейки видно, як першого чоловіка затримують поліціянти — скручують та одягають кайданки.

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