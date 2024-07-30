Хмельницкие правоохранители сообщили о разоблачении преступной группы. По данным следствия, ее участники незаконно лишали людей свободы под видом якобы лечения от зависимостей. Об этом написала пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

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Нацпол заявил, что члены группы действовали под прикрытием общественной организации.

По данным следствия, участники объединения похищали людей и против их воли содержали в специально оборудованном здании в Хмельницком – там якобы предоставлялись платные услуги по лечению алкогольной, наркотической, игровой и других зависимостей, но на самом деле никакого лечения не проводилось.

Ведомство акцентирует: большинство пациентов удерживали против их воли, а на момент разоблачения в центре находились около 40 человек из разных областей Украины.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрениях в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.

Работу по разоблачению провели следователи Нацполиции, ее оперативно сопровождали отдел миграционной полиции и управления Службы безопасности Украины, также оказывалась силовая поддержка спецподразделения КОРД, а процессуальное руководство осуществляла прокуратура.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В апреле полиция сообщила о разоблачении в Одессе группировки: по данным следствия, местный житель привлек к деятельности двух своих знакомых – совместно с ними он вербовал, удерживал и заставлял попрошайничать других граждан.

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