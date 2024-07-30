Хмельницькі правоохоронці повідомили про викриття злочинної групи. За даними слідства, її учасники незаконно позбавляли людей волі під виглядом нібито лікування від залежностей. Про це написала пресслужба Головного управління Нацполіції області.

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Нацпол заявляє, що члени групи діяли під прикриттям громадської організації.

За даними слідства, учасники об'єднання викрадали людей та проти їхньої волі утримували у спеціально обладнаній будівлі у Хмельницькому – там буцімто надавалися платні послуги з лікування алкогольної, наркотичної, ігрової та інших залежностей, але насправді жодного лікування не проводилося.

Відомство акцентує: більшість пацієнтів утримували проти їхньої волі, а на момент викриття у центрі перебувало близько 40 людей з різних областей України.

Наразі правоохоронці повідомили фігурантам про підозри у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років тюрми. Тривають слідчі дії.

Роботу із викриття провели слідчі Нацполіції, її оперативно супроводжували відділ міграційної поліції та управління Служби безпеки України, також надавалася силова підтримка спецпідрозділу КОРД, а процесуальне керівництво здійснювала прокуратура.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У квітні поліція повідомила про викриття в Одесі угруповання: за даними слідства, місцевий житель залучив до діяльності двох своїх знайомих – спільно з ними він вербував, утримував та змушував жебракувати інших громадян.

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