В сети появилось видео с моментом ликвидации полицейскими Коннора Беттса - именно он, считает полиция, убил девять и ранил 27 человек в Дайтоне (США). Ролик департамента полиции Дайтона опубликовал Insider.

На кадрах видно, как преследуемые стрелком люди пытаются спрятаться в баре. Полиция застрелила преступника на входе в заведение, когда тот пытался туда забежать.

В полиции Дайтона заявляют, что большего количества жертв удалось избежать благодаря быстрой работе правоохранителей.

"Нам очень повезло. У нас были офицеры в непосредственной близости, когда началась стрельба. Мы смогли быстро отреагировать на угрозу и остановили стрелка", - заявил помощник начальника полиции Дайтона, подполковник Мэтт Карп.

4 августа в Дайтоне, штат Огайо, мужчина открыл стрельбу по людям, стоявшим около бара. Погибло девять человек. Ранее в тот же день неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы 20 человек погибли и еще 20 получили ранения.

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