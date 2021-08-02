UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полиция заявила о задержании банды во главе с россиянином. Жертв пытали и грабили: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 19:22
Задержание преступной группировки (Фото - Нацполиция)
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси

Полиция заявила о задержании преступной группировки, которая занималась ограблениями и разбойными нападениями на иностранцев в Киеве. Схему, от которой пострадали 150 человек, возглавлял гражданин России, передает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, в состав группировки входило 10 человек. Они заманивали иностранцев в определенные рестораны, где били, пытали и отбирали у них документы, деньги и драгоценности, угрожая оружием.

Группировка "работала" с 2020 года, сейчас известно о 150 таких нападениях.

В миграционной полиции заявили, что организатор преступной группы – гражданин России, в РФ он объявлен в розыск за мошенничество в банковской сфере. В банду входило около десяти человек спортивного телосложения возрастом от 18 до 41 года. Их задержали в ночь на 1 августа 2021-го во время спецоперации.

Также к схеме привлекли девятерых девушек. Они знакомились в сети с иностранцами и приглашали в рестораны, которые принадлежали организатору группировки. По окончанию вечера иностранцам приносили существенно завышенный счет, который они не могли оплатить. После этого клиент требовал объяснить такую сумму, и тогда его отводили в подсобку, где силой и с оружием отбирали его вещи, документы и украшения. Потерпевших также заставляли перечислять средства на счета злоумышленников. Если денег не было, требовали, чтобы средства перечислили родственники. Потом банда отвозила жертв в отдаленный район столицы.

При этом у всех участников группировки была своя роль в этой схеме – от официанта и администратора до охранника, таксиста и других.

По словам силовиков, фигуранты рассчитывали, что пострадавшие не будут обращаться в полицию или покинут Украину, а эти преступления останутся без внимания правоохранителей.

Всем задержанным сообщили о подозрении по статьям о разбое и грабеже.

Читайте также: МВД: Главарем "особо опасной банды" оказался "Сенсей" – президент спортивной федерации

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев разбой розыск гражданин РФ иностранцы банда грабеж схема
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 