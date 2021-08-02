Полиция заявила о задержании преступной группировки, которая занималась ограблениями и разбойными нападениями на иностранцев в Киеве. Схему, от которой пострадали 150 человек, возглавлял гражданин России, передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, в состав группировки входило 10 человек. Они заманивали иностранцев в определенные рестораны, где били, пытали и отбирали у них документы, деньги и драгоценности, угрожая оружием.

Группировка "работала" с 2020 года, сейчас известно о 150 таких нападениях.

В миграционной полиции заявили, что организатор преступной группы – гражданин России, в РФ он объявлен в розыск за мошенничество в банковской сфере. В банду входило около десяти человек спортивного телосложения возрастом от 18 до 41 года. Их задержали в ночь на 1 августа 2021-го во время спецоперации.

Также к схеме привлекли девятерых девушек. Они знакомились в сети с иностранцами и приглашали в рестораны, которые принадлежали организатору группировки. По окончанию вечера иностранцам приносили существенно завышенный счет, который они не могли оплатить. После этого клиент требовал объяснить такую сумму, и тогда его отводили в подсобку, где силой и с оружием отбирали его вещи, документы и украшения. Потерпевших также заставляли перечислять средства на счета злоумышленников. Если денег не было, требовали, чтобы средства перечислили родственники. Потом банда отвозила жертв в отдаленный район столицы.

При этом у всех участников группировки была своя роль в этой схеме – от официанта и администратора до охранника, таксиста и других.

По словам силовиков, фигуранты рассчитывали, что пострадавшие не будут обращаться в полицию или покинут Украину, а эти преступления останутся без внимания правоохранителей.

Всем задержанным сообщили о подозрении по статьям о разбое и грабеже.

26 июля под Киевом задержали "особо опасную банду" – она нападала на судей и чиновников.

28 июля сообщалось, что в Харькове задержали группировку, которая запугивала правоохранителей и уничтожала их имущество.

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Оксана Житнюк

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