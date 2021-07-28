Запугивали полицейских и судей. В Харькове задержали участников банды: фото, видео

В Харькове задержана группировка, которая запугивала правоохранителей и уничтожала их имущество. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, подозреваемые по заказу преступников, которые хотели избежать уголовного преследования, посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения – портили или сжигали автомобили правоохранителей. Так же поступали с бизнесменами, которые отказывались платить дань.

Как отмечают в полиции, подозреваемые в участии в преступной группировке – ранее судимые жители Харьковской области в возрасте от 36 до 47 лет.

Среди оказавшихся в списке "заказанных" – старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам управления стратегических расследований в Харьковской области. По данным следствия, его собирались убить, но сначала решили запугать.

Ночью участники банды пришли к дому полицейского и вонзили топор в крышу его автомобиля Skoda Octavia. Позже на телефон оперуполномоченного прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Бандиты также сожгли два автомобиля – Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37 – семьи бизнесменов, отказавшихся платить дань.

Судье одного из судов Харькова сначала на улице плеснули в лицо зеленкой, а после того как она не приняла нужное бандитам решение, сожгли ее автомобиль MAZDA CX-7.

Обыски у подозреваемых проводили при поддержке бойцов отдела быстрого реагирования департамента внутренней безопасности Нацполиции и роты полиции особого назначения "Восток".

Двум фигурантам дела сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц, двум другим – в порче имущества группой лиц.

Троих подозреваемых суд арестовал, двоих из них – без права внесения залога.

Следователи продолжают искать заказчиков преступлений и других участников группировки.

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Наталия Медведева

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