Представлен первый украинский квадрокоптер-разведчик: видео

Украинские инженеры разработали квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Аппарат создали в ОАО Меридиан им. С.П. Королева, входящем в состав Укроборонпрома, передает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что "Берегиня" – первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, вес - до 2 кг.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов не превышает двух минут, замена аккумулятора - до одной минуты.

Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. Им можно без ограничений управлять в ручном режиме даже в условиях скорости ветра 20 м/с (тропический шторм).

Квадрокоптер оснащен цифровой и аналоговой камерами, изображение с него передается не только оператору, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, получила защищенные каналы связи, препятствующие обнаружение оператора.

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