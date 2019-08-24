Происшествия на празднике: граната, минирование: видео

Официальные мероприятия и Марш защитников прошли без серьезных нарушений, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По информации Крищенко, трое человек было задержано. Один из них забрался на металлическую конструкцию во время речи президента Владимира Зеленского и, якобы, заявил о том, что у него есть граната.

"Человек, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции и был задержан сотрудниками полиции... Никаких запрещенных вещей при нем не было", - заявил Крищенко.

В то же время, на видео, опубликованном журналистом Евгением Спириным, видно, что мужчина не сам "упал с конструкции", а его стащили вниз сотрудники полиции.

Кроме того, по словам Крищенко, были задержаны двое человек на пунктах проверки, у которых обнаружили "вещество, похожее на каннабис".

Также начальник полиции Киева заявил, что было одно сообщение о минировании Майдана Независимости, по этому факту открыто уголовное производство. "Все было проверено до этого сообщения, и никакой угрозы не было", - сообщил он.

Всего, по информации полиции, в праздничных мероприятиях приняло участие около 50000 человек.

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