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Порошенко приехал на торжественный прием к Зеленскому: фото

Порошенко приехал на торжественный прием к Зеленскому: фото - Фото
Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский (Фото: Inna Kuznetsova/Twitter)
24.08.2019, 16:39

Четверо президентов Украины посетили прием в Мариинском дворце, который проводит действующий президент по случаю Дня независимости

Торжественный прием по случаю Дня независимости, который поводит в Мариинском дворце в Киеве президент Владимир Зеленский, посетили четыре президента Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Совместная фотография пяти президентов появилась в сети:

Утром Порошенко не пришел на Шествие достоинства, которое в этом году состоялось вместо военного парада. Вместе с женой он принял участие в молебне в Софийском соборе и возложил цветы к Колоколу памяти в честь погибших украинских военных. Об этом он сообщил в Facebook. Источник в команде Порошенко прокомментировал BBC News Украина, что это реакция Порошенко на отмену парада, которую пятый президент считает ошибочной.

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