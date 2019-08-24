Порошенко приехал на торжественный прием к Зеленскому: фото

Торжественный прием по случаю Дня независимости, который поводит в Мариинском дворце в Киеве президент Владимир Зеленский, посетили четыре президента Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Совместная фотография пяти президентов появилась в сети:
5 президентів незалежної України! pic.twitter.com/SqKHyAVWYu— Inna Kuznetsova (@KuznetsovaUa) 24 августа 2019 г.
Утром Порошенко не пришел на Шествие достоинства, которое в этом году состоялось вместо военного парада. Вместе с женой он принял участие в молебне в Софийском соборе и возложил цветы к Колоколу памяти в честь погибших украинских военных. Об этом он сообщил в Facebook. Источник в команде Порошенко прокомментировал BBC News Украина, что это реакция Порошенко на отмену парада, которую пятый президент считает ошибочной.
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