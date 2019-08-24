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24.08.2019, 14:25

Как проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортаж

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Как проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортаж
Как проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортаж
Как проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортажКак проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортаж

24 августа в День независимости в Киеве прошел Марш защитников, который организовали ветераны война на востоке Украины

24 августа в Киеве на 28-й День независимости прошел Марш защитников. 

Его проводили ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщал общественный активист Андрей Медведько.

На Марше защитников присутствовали корреспонденты LIGA.net.

Как сообщал корреспондент LIGA.netучастники Марша защитников непрерывно хлопали и пели гимн, а также приветствовали украинских воинов, крича: "Парни, вы наши герои!" и "Украина прежде всего!". 

Участник марша Сергей рассказал о своих эмоциях корреспонденту LIGA.net: "Тут прям энергетика, любите Украину, прям прочувствовал". 

Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, сколько человек принимают участие в Марше, в Нацполиции ответили, что более 20 000: "По состоянию на 12:40 нарушений правопорядка не отмечено".  

  • 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 16 августа стало известно, что режиссерами Шествия достоинства назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский предложил провести всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

Смотрите также: В Киеве прошло Шествие достоинства: фото и видео

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Теги: день независимости, марш защитников
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