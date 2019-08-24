Как проходил Марш защитников в Киеве: фоторепортаж

24 августа в Киеве на 28-й День независимости прошел Марш защитников.
Его проводили ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Об этом сообщал общественный активист Андрей Медведько.
На Марше защитников присутствовали корреспонденты LIGA.net.
Как сообщал корреспондент LIGA.net, участники Марша защитников непрерывно хлопали и пели гимн, а также приветствовали украинских воинов, крича: "Парни, вы наши герои!" и "Украина прежде всего!".
Участник марша Сергей рассказал о своих эмоциях корреспонденту LIGA.net: "Тут прям энергетика, любите Украину, прям прочувствовал".
Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, сколько человек принимают участие в Марше, в Нацполиции ответили, что более 20 000: "По состоянию на 12:40 нарушений правопорядка не отмечено".
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