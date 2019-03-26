Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов

219 бойцов Нацгвардии погибли за пять лет гибридной войны в Донбассе. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Немного цифр на первую пятую годовщину Нацгвардии Украины: 45000 личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости к 60000), 34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины(посмертно) - генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести", - отметил Шевченко.

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По данным штаба ООС, за год нацгвардейцы проверили более 1,5 млн транспортных средств и 2780000 граждан на подвижных и стационарных блокпостах. "Это, в среднем, 5000 и 9000 единиц техники и человек в сутки соответственно", - отмечается в сообщении.

Были задержаны 1210 человек, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом ы - 523 (по подозрению участия в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации - 353.

Нацгвардейцы изъяли 611 единиц боеприпасов, три единицы оружия и пять транспортных средств.

Для тщательной проверки доставили 156 человек, из них 91 были причастны к деятельности боевиков в Донбассе.

7 марта 2018 года Национальная гвардия опровергла заявление главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко о том, что ее военнослужащие взяли под усиленную охрану объекты украинской газотранспортной системы.