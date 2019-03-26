Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным штаба операции объединенных сил, за год нацгвардейцы проверили более 1,5 млн транспортных средств в Донбассе

Реклама
Реклама

219 бойцов Нацгвардии погибли за пять лет гибридной войны в Донбассе. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Немного цифр на первую пятую годовщину Нацгвардии Украины: 45000 личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости к 60000), 34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины(посмертно) - генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести", - отметил Шевченко.

Реклама

По данным штаба ООС, за год нацгвардейцы проверили более 1,5 млн транспортных средств и 2780000 граждан на подвижных и стационарных блокпостах. "Это, в среднем, 5000 и 9000 единиц техники и человек в сутки соответственно", - отмечается в сообщении.

Были задержаны 1210 человек, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом ы - 523 (по подозрению участия в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации - 353.

Нацгвардейцы изъяли 611 единиц боеприпасов, три единицы оружия и пять транспортных средств.

Для тщательной проверки доставили 156 человек, из них 91 были причастны к деятельности боевиков в Донбассе.

7 марта 2018 года Национальная гвардия опровергла заявление главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко о том, что ее военнослужащие взяли под усиленную охрану объекты украинской газотранспортной системы. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, нацгвардия, Артем Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео
За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео
Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов
Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку": видео полета
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку": видео полета
Мнение Коломойский, НАК и выборы:почему Укрнафта опять в центре внимания
Топ-10 приоритетов бизнеса. Что обещают кандидаты в президенты
Люди Топ-10 приоритетов бизнеса. Что обещают кандидаты в президенты
У опасной черты. Сумеет ли Укрзалізниця расплатиться по долгам
Транспорт У опасной черты. Сумеет ли Укрзалізниця расплатиться по долгам
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео
За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео
Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов
Пять лет Нацгвардии: в Донбассе погибли более 200 бойцов 11:25
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку": видео полета
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку": видео полета 10:54
Сильнейший пожар охватил торговый центр в Баку: видео и фото
Сильнейший пожар охватил торговый центр в Баку: видео и фото 09:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 