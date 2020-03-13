Российскому пропагандисту запретили въезд в Украину на три года: видео

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По информации источников LIGA.net, речь идет о журналисте пропагандистского телеканала НТВ Алексее Петрушко

Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину на три года российскому журналисту за посещение временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин России находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта Борисполь. Россиянина пограничники пригласили для дополнительного общения, поскольку на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска во временно оккупированный Крым.

Во время общения мужчина отрицал информацию о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей.

"И только во время предоставления неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", - отметили в пресс-службе.

За нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию страны сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

По информации источников LIGA.net, речь идет о журналисте пропагандистского телеканала НТВ Алексее Петрушко.

  • 12 марта известная российская блогерша Наталья Краснова, которой запрещен въезд в Украину, решила попасть в страну обманом, таким образом продлив запрет на въезд до 10 лет.
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Теги: Крым, госпогранслужба, видео, российский журналист, НТВ, Алексей Петрушко
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