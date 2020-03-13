Российскому пропагандисту запретили въезд в Украину на три года: видео

Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину на три года российскому журналисту за посещение временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин России находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта Борисполь. Россиянина пограничники пригласили для дополнительного общения, поскольку на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска во временно оккупированный Крым.

Во время общения мужчина отрицал информацию о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей.

"И только во время предоставления неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", - отметили в пресс-службе.

За нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию страны сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

По информации источников LIGA.net, речь идет о журналисте пропагандистского телеканала НТВ Алексее Петрушко.