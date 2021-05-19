Служба безопасности заявила о разоблачении начальника одного из отделов Госпогранслужбы, который якобы брал взятки за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как заявили в спецслужбе, чиновника подозревают, что он за деньги помогал беспрепятственно ввозить в Украину "евробляхи" – в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

По данным СБУ, у военнослужащего якобы были сообщники для поиска клиентов и выполнения функций посредников.

Правоохранители считают, что, работая по такой схеме, подозреваемые получали от $600 до $1000 за один автомобиль.

Сотрудники СБУ сообщают, что задержали одного из фигурантов уголовного дела после получения им очередной части денег в размере $3000.

В спецслужбе заявили, что сейчас проводят первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов и проверяют информацию о причастности к делу сотрудников Гостаможслужбы.

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Наталия Медведева

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