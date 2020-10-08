СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В Киеве раскрыта ботоферма, которая пыталась манипулировать общественным мнением и спонсировалась из РФ, заявляют в СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о раскрытии в Киеве ботофермы, которая распространяла фейки, чтобы манипулировать общественным мнение перед местными выборами и спонсировалась из РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подозреваемые использовали специальные аппаратно-программные комплексы, чтобы создавать и продвигать фейковые аккаунты в соцсетях с целью распространения неправдивой информации для манипулирования общественным мнением, говорят в СБУ. Ими использовались сим-карты украинских операторов мобильной связи. 

По данным СБУ, "мощности указанной ботофермы использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов". В ходе обысков изъята компьютерная техника и разное телекоммуникационное оборудование. Также изъяты регистрационные записи пользователей соцсетей, которые, заявляют в СБУ, размещали материалы провокационного характера с целью навредить информбезопасности Украины. 

Сейчас следователи проверяют факты причастности спецслужб РФ к функционированию этой ботофермы.

Читайте также: "Дело рук россиян". Как хакеры взломали сайт полиции, чтобы очернить учения с НАТО

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, сбу, ботоферма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки
СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки
В Китае достраивают крупнейшее в мире гражданское госпитальное судно: видео
В Китае достраивают крупнейшее в мире гражданское госпитальное судно: видео
"Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео
"Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео
Мнение Европейское вино для украинцев подешевеет. Какую цену за это заплатят украинские виноделы
The Economist: ProZorro в тройке самых успешных кейсов борьбы с коррупцией в мире – видео
Экономика The Economist: ProZorro в тройке самых успешных кейсов борьбы с коррупцией в мире – видео
"Зеленый" тариф. КСУ не допустил профильные ассоциации к судебным заседаниям
ТЭК "Зеленый" тариф. КСУ не допустил профильные ассоциации к судебным заседаниям
Популярное
фото/видео
СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки
СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки
"Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео
"Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео 13:05
"Коронавируса нет!" Очередь из скорых в приемную инфекционного отделения в Киеве – видео
"Коронавируса нет!" Очередь из скорых в приемную инфекционного отделения в Киеве – видео 11:26
Обесточенные дома и 40 000 эвакуированных. На Юкатан обрушился ураган Дельта – видео
Обесточенные дома и 40 000 эвакуированных. На Юкатан обрушился ураган Дельта – видео 09:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 