СБУ: Раскрыта ботоферма РФ – использовалась "отдельными политсилами" и разгоняла фейки

Служба безопасности Украины заявляет о раскрытии в Киеве ботофермы, которая распространяла фейки, чтобы манипулировать общественным мнение перед местными выборами и спонсировалась из РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозреваемые использовали специальные аппаратно-программные комплексы, чтобы создавать и продвигать фейковые аккаунты в соцсетях с целью распространения неправдивой информации для манипулирования общественным мнением, говорят в СБУ. Ими использовались сим-карты украинских операторов мобильной связи.

По данным СБУ, "мощности указанной ботофермы использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов". В ходе обысков изъята компьютерная техника и разное телекоммуникационное оборудование. Также изъяты регистрационные записи пользователей соцсетей, которые, заявляют в СБУ, размещали материалы провокационного характера с целью навредить информбезопасности Украины.

Сейчас следователи проверяют факты причастности спецслужб РФ к функционированию этой ботофермы.

21 сентября СБУ раскрыла ботофермы РФ, которые распространяли фейки, чтобы повлиять на итоги выборов.

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