Распространяли фейки, чтобы повлиять на итоги выборов. СБУ раскрыла ботофермы РФ

Предположительно, кураторы ботоферм распространяли фейковую информацию с целью повлиять на результаты голосования на выборах

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу ботоферм, которые, вероятно, использовались Россией для распространения неправдивой информации. Предполагается, что таким образом их организаторы хотели повлиять на итоги местных выборов, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, кураторы "ферм" якобы распространяли через интернет информацию, направленную на "розжиг межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма".

По версии следствия, ботофермы были организованы в Киеве и Запорожье уроженцами России и Украины, в работе также использовалось специальное телекоммуникационное оборудование.

При помощи sim-карт украинских и российских мобильных операторов фигуранты создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых "новостей" о политической ситуации в стране, говорится в сообщении.

Во время обысков была изъята техника и sim-карты на общую сумму около 1 млн грн: sim-банки, VoIP шлюзы, sim-карты и компьютерное оборудование. Продолжается досудебное расследование.

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Дарья Мостовая

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