СБУ: В Харькове руководство колоний воровало продукты заключенных

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Чиновники списывали крупные партии продуктов и продавали их городским магазинам, рассказали в СБУ

Руководители расположенных в Харькове исправительных колоний подозреваются в организации механизма незаконной реализации продуктов питания, закупленных Минюстом для заключенных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города, рассказали в ведомстве.

Незаконно реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы израсходованную на нужды заключенных. При этом "торговлю" вели за наличные непосредственно на режимной территории исправительных колоний.

По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривень.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили во время очередного выезда с территории одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов.

В спецслужбе также сообщили, что во время обысков обнаружены деньги, полученные от сделок. Также задокументирован недостаток соответствующих товаров на складах.

Задержали двух заместителей руководителей колоний и посредника. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК.

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Теги: сбу, Харьков, заключенный, колония
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