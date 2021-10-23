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СБУ заявляет, что взяла мощную банду: ее контролировал иностранный клан "воров в законе" видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 10:54
Спецоперация в Сумской области (Фото - СБУ)
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Служба безопасности Украины заявила о задержании участников криминальной группировки, которую координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе из России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Спецслужба заявляет о проведении масштабной спецоперации, в ходе которой была нейтрализована криминальная группировка численностью около 50 человек.

По данным СБУ, злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Группировка якобы пыталась распространить преступное влияние на несколько регионов Украины. Для этого была создана сеть "ячеек".

СБУ заявляет, что взяла мощную банду: ее контролировал иностранный клан "воров в законе"

В СБУ заявляют, что задержанные запугивали граждан, терроризировали бизнесменов и "выбивали" из них деньги. На пострадавших психологически давили, применяли насилие и угрожали физической расправой.

Полученные деньги лидеры группировки якобы направляли на пополнение воровской "кассы". Также "прибыль" использовали для поддержки осужденных соратников в тюрьмах.

СБУ заявляет, что взяла мощную банду: ее контролировал иностранный клан "воров в законе"

По словам правоохранителей, во время обысков они нашли технику и банковские карты с доказательствами противоправной деятельности, отмычки, "долговые" расписки потерпевших, с которых требовали деньги.

Организаторам сообщили о подозрении по статьям о вымогательстве, мошенничестве и установлении или распространении преступного влияния.

СБУ заявляет, что взяла мощную банду: ее контролировал иностранный клан "воров в законе"
  • 1 октября 2021-го сообщалось, что в Херсонской области правоохранители предотвратили убийство местного фермера, которого "заказал" конкурент.
  • 16 октября СБУ сообщила о проведении спецоперации по задержанию трех человек, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банков и инкассаторские авто в Запорожье.

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Оксана Житнюк
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