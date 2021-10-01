СБУ: В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента – фото, видео

В Херсонской области правоохранители предотвратили убийство местного фермера, которого "заказал" конкурент. Об это сообщают пресс-служба ГПУ и СБУ.

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О преступлении СБУ узнала от исполнителя, который сам обратился к правоохранителям. Заказчик обещал выплатить $40 000 за жизнь конкурента, уточнили в ведомстве.

Для поимки предполагаемого преступника спецслужбы имитировали исчезновение жертвы. Заказчика задержали, когда он передавал исполнителям последнюю часть вознаграждения – $9 000.

Досудебное расследование продолжается.

15 июня 2021 года в Украине предотвратили заказное убийство сербского бизнесмена. Организатору преступления обещали недвижимость в Москве стоимостью $2 млн.

3 августа в Одессе во дворе жилого дома застрелили человека. Полиция подозревают гражданина Грузии.

22 сентября в центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице.

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Елизавета Кумбер

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