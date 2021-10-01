СБУ: В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента – фото, видео
01.10.2021, 15:09
Фермер заказал убийство конкурента (Фото: пресс-служба СБУ)
В Херсонской области правоохранители предотвратили убийство местного фермера, которого "заказал" конкурент. Об это сообщают пресс-служба ГПУ и СБУ.
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О преступлении СБУ узнала от исполнителя, который сам обратился к правоохранителям. Заказчик обещал выплатить $40 000 за жизнь конкурента, уточнили в ведомстве.
Для поимки предполагаемого преступника спецслужбы имитировали исчезновение жертвы. Заказчика задержали, когда он передавал исполнителям последнюю часть вознаграждения – $9 000.
Досудебное расследование продолжается.
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