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СБУ: В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 15:09
СБУ: В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента – фото, видео - Фото
Фермер заказал убийство конкурента (Фото: пресс-служба СБУ)

В Херсонской области правоохранители предотвратили убийство местного фермера, которого "заказал" конкурент. Об это сообщают пресс-служба ГПУ и СБУ.

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О преступлении СБУ узнала от исполнителя, который сам обратился к правоохранителям. Заказчик обещал выплатить $40 000 за жизнь конкурента, уточнили в ведомстве. 

Фермер заказал убийство конкурента (Фото: пресс-служба ГПУ)

Для поимки предполагаемого преступника спецслужбы имитировали исчезновение жертвы. Заказчика задержали, когда он передавал исполнителям последнюю часть вознаграждения – $9 000.

Досудебное расследование продолжается. 

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Елизавета Кумбер
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