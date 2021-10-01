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С 16 лет был с оккупантами и сбежал. СБУ показала видео допроса боевика гибридной армии РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 13:11
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Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса 23-летнего боевика террористической организации ЛНР, который был в рядах оккупантов с 2014 года. Несколько дней назад пришел на украинские позиции и сдался ВСУ.

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Как сообщают в СБУ, мужчина с автоматом Калашникова и в бронежилете вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.

Боевик рассказал, что сдался ВСУ, так как разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как сбежать во время дежурства, по его словам, у него не было. На позиции украинских военнослужащих боевик добирался в темное время суток около часа через камыши.

На допросе боевик рассказал, что нес "службу" на позиции боевиков Байкал. По его словам, в основном он занимался перегоном и ремонтом военной техники (МТ-ЛБ, БТР). Он также назвал имена и позывные своих командиров и "сослуживцев".

Задержанный раньше жил в Попасной, там он закончил ПТУ №85. В 2014 году уехал на оккупированную территорию Луганской области вместе с отцом, который "служил" в рядах оккупантов и "потянул" его за собой.

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С 2014-го задержанный уже был в "ополчении", а в 2016 году, достигнув совершеннолетия, заключил контракт с боевиками "мотострелкового казачьего полка народной милиции ЛНР". В последний раз он подписал контракт в 2019-м – на пять лет. Боевик рассказал, что российского паспорта у него нет, а украинский он не успел получить, так как уехал в ОРДЛО.

По данным СБУ, в рядах террористов он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в боях против ВСУ.

Боевику сообщили о подозрении по статье об участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, его взяли под стражу.

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Оксана Житнюк
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