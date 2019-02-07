Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Представитель президента в парламенте, выступая, перепутала доклады и прокомментировала это матом

Реклама
Реклама

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко выругалась в Верховной Раде во время выступления, потому что перепутала материалы докладов.

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области. Вместо этого она с трибуны заговорила о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента.

Реклама

Когда спикер Андрей Парубий остановил ее и заметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала: "Бляха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста".

Парубий призвал коллег отнестись к этому с пониманием. "Все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения", - сказал он.

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

Напомним, сегодня парламент закрепил курс Украины на ЕС и НАТО в Конституции. При этом с самого утра депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины сорвали утреннее заседание Рады, после чего фракции ушли совещаться. Нардепы от БПП и Народного фронта до начала заседания заняли парламентскую трибуну, которую два дня блокировали "радикалы".

Отправить:
Распечатать:
Теги: андрей парубий, ирина луценко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео
Экономика Бизнес жалуется. Кто обижал предпринимателей в 2018-м году
В платежках появится плата за "небаланс" холодной воды по дому
Экономика В платежках появится плата за "небаланс" холодной воды по дому
Когда в Украине введут четырехдневную рабочую неделю? Не завтра
Мнение Когда в Украине введут четырехдневную рабочую неделю? Не завтра
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео
В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео 14:57
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео
Во все тяжкие. В Миргороде изъяли огромную партию метадона: видео 14:54
"Шахтер" не смог пробить оборону австрийского "Ваккера" - видео
"Шахтер" не смог пробить оборону австрийского "Ваккера" - видео 14:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 