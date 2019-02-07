Слово на три буквы. Луценко выругалась в Верховной Раде: видео

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко выругалась в Верховной Раде во время выступления, потому что перепутала материалы докладов.

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области. Вместо этого она с трибуны заговорила о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента.

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Когда спикер Андрей Парубий остановил ее и заметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала: "Бляха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста".

Парубий призвал коллег отнестись к этому с пониманием. "Все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения", - сказал он.

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

Напомним, сегодня парламент закрепил курс Украины на ЕС и НАТО в Конституции. При этом с самого утра депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины сорвали утреннее заседание Рады, после чего фракции ушли совещаться. Нардепы от БПП и Народного фронта до начала заседания заняли парламентскую трибуну, которую два дня блокировали "радикалы".