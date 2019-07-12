Сумчанин заказал знакомой убийство отца-бизнесмена: видео

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10 июля в центре Сум женщина стреляла в мужчину и его 15-летнюю дочь. Они были госпитализированы с ранениями

В Сумах полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в покушении на убийство местного предпринимателя и его дочери. Один из задержанных – сын предпринимателя, совладелец его бизнеса, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

10 июля в центре Сум женщина стреляла в мужчину и его 15-летнюю дочь. Они были госпитализированы с ранениями.

По предварительным данным полиции, 28-летний сын пострадавшего заказал убийство отца знакомой 19-летней девушке. Он передал ей пистолет и обещал заплатить 50000 грн. Злоумышленники задержаны.

В полиции говорят, что 19-летняя жительница одного из сел района призналась, что действовала по заказу. Она готовилась к совершению преступления. Выезжала за город, тренировалась стрелять.

Полиция опубликовало видеозапись момента покушения (с 2:50). Подозреваемая говорит, что сын бизнесмена заказал и отца, и его дочь, то есть свою сестру.



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Теги: убийство, покушение, бизнес, Сумы
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