"Цианидовые бомбы". В США будут истреблять диких животных - видео

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Правительство раскритиковали защитники дикой природы, однако поддержали фермеры

Правительство США одобрило дальнейшее использование "цианидовых бомб" для уничтожения диких животных. Об этом сообщает ВВС.

Чиновники надеются уменьшить количество "животных-вредителей": койотов, лис, енотов и беспризорных собак.

Защитники природы выступили с резкой критикой инициативы властей. Они заявляют, что "цианидовые бомбы" имеют неизбирательное действие. От них могут пострадать не только "животные-вредители", но и домашние животные.

"Хоть Агентство по охране окружающей среды и добавило некоторые ограничения, эти смертоносные устройства все равно могут принести слишком много вреда. Их нельзя использовать. Нам нужен общенациональный запрет. Мы должны защитить людей, домашних животных и находящихся под угрозой исчезновения диких животных от этого яда", - говорит Коллетт Адкинс, директор по сохранению хищных животных в Центре биологического разнообразия.

Кроме того, экологи напоминают, что в 2017 году в штате Айдахо из-за воздействия "цианидовой бомбы" временно ослеп ребенок.

Несмотря на возражения зоозащитников, на сторону властей стали фермеры. Они опасаются, что в случае запрета "цианидовых бомб" их скот будет истреблен хищниками.

"Цианидовыми бомбами" в США называют устройство М-44. Оно выглядит как приманка для дикого животного. Когда хищник приближается, устройство выпускает яд.

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Теги: дикие животные, экология, цианидовые бомбы
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