У руководительницы ВВК на Днепропетровщине нашли более $300 000 наличными: фото и видео обысков

Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы уклонения от мобилизации в Днепропетровской области, которую организовала руководительница одной из районных военно-врачебных комиссий в Днепропетровской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Как установило расследование, сделку организовала руководитель одной из районных ВВК при местном территориальном центре комплектования. К схеме она якобы привлекла сотрудника ТЦК, который занимался поиском "клиентов" и обновлением их документов, а также 58-летнего гражданского посредника, который координировал передачу денег.

В обмен на взятки женщина вместе с сообщниками якобы готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Стоимость таких "услуг" стартовала от $2500. Финальная сумма зависела от сложности диагноза и срочности.

Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам схемы.

Во время обысков дома у руководительницы ВЛК правоохранители обнаружили более $307 000 наличными. У гражданского посредника изъяли еще более $90 000.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Руководительнице ВЛК и одному из сообщников объявили о подозрении по нескольким статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ;

принятие неправомерной выгоды должностным лицом;

злоупотребление влиянием.

В случае доказательства вины им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.