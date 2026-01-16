В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли понад $300 000 готівкою: фото і відео обшуків

Правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації у Дніпропетровській області, яку організувала очільниця однієї з районних військово-лікарських комісій у Дніпропетровській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як встановило розслідування, оборудку організувала керівниця однієї з районних ВЛК при місцевому територіальному центрі комплектування. До схеми вона нібито долучила співробітника ТЦК, який займався пошуком "клієнтів" та оновленням їхніх документів, а також 58-річного цивільного посередника, який координував передачу грошей.

В обмін на хабарі жінка разом із спільниками нібито готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від $2500. Фінальна сума залежала від складності діагнозу та терміновості.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми.

Під час обшуків вдома в очільниці ВЛК правоохоронці виявили понад $307 000 готівкою. У цивільного посередника вилучили ще понад $90 000.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Керівниці ВЛК та одному зі спільників оголосили про підозру за декількома статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

прийняття неправомірної вигоди службовою особою;

зловживання впливом.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.