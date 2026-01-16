В очільниці ВЛК на Дніпропетровщині знайшли понад $300 000 готівкою: фото і відео обшуків
Правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації у Дніпропетровській області, яку організувала очільниця однієї з районних військово-лікарських комісій у Дніпропетровській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Як встановило розслідування, оборудку організувала керівниця однієї з районних ВЛК при місцевому територіальному центрі комплектування. До схеми вона нібито долучила співробітника ТЦК, який займався пошуком "клієнтів" та оновленням їхніх документів, а також 58-річного цивільного посередника, який координував передачу грошей.
В обмін на хабарі жінка разом із спільниками нібито готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від $2500. Фінальна сума залежала від складності діагнозу та терміновості.
Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам схеми.
Під час обшуків вдома в очільниці ВЛК правоохоронці виявили понад $307 000 готівкою. У цивільного посередника вилучили ще понад $90 000.
Керівниці ВЛК та одному зі спільників оголосили про підозру за декількома статтями:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- прийняття неправомірної вигоди службовою особою;
- зловживання впливом.
У разі доведення вини їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
- 9 січня ДБР повідомило, що на Рівненщині викрило посадовця ТЦК, який отримав авто за хабар. Його узяли під варту з правом внесення застави понад 2 млн грн.
