На полигоне Ягорлык в Херсонской области завершились итоговые тактические учения подразделений противовоздушной обороны и Сухопутных войск. Военнослужащие ВСУ выполнили более 30 пусков ракет из ЗРК С-300, Бук-М1, С-125 М1 и Оса-АКМ, передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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По легенде учений, украинские войска обороняли важные государственные объекты от вражеских ракетных ударов и авианалетов. В роли целей для средств ПВО изначально были истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

После тренировочных дней военнослужащие перешли к реальным боевым стрельбам по мишеням в воздухе. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-125 и Оса-АКМ стреляли по "вражеским" беспилотникам. БПЛА условного противника имитировали ВР-2 "Стриж" и осветительные артснаряды.

Далее в противовоздушный бой вступили Бук-М1 и С-300. Они отражали "вражеские" ракетные удары.

Оперативная обстановка менялась каждые 10 минут. Постоянно менялись и боевые задачи, а также подразделения, которые должны их выполнить – это держало в напряжении расчеты ЗРК. Ракетчикам часто приходилось импровизировать и искать нестандартные решения, чтобы отразить воздушное нападение условного врага.

2 сентября 2021-го зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.

В рамках учений Объединенные усилия-2021 на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинские военнослужащие отработали боевые пуски ракет. Артиллеристы провели постановку шести световых мишеней. Расчеты Оса-АКМ уверенно и слаженно уничтожили все воздушные цели.

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Оксана Житнюк

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