UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские "Буки" и "Осы" отбивали авианалеты условного врага: мощное видео боевых пусков видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 10:27
Боевой пуск (Фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч

На полигоне Ягорлык в Херсонской области завершились итоговые тактические учения подразделений противовоздушной обороны и Сухопутных войск. Военнослужащие ВСУ выполнили более 30 пусков ракет из ЗРК С-300, Бук-М1, С-125 М1 и Оса-АКМ, передает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По легенде учений, украинские войска обороняли важные государственные объекты от вражеских ракетных ударов и авианалетов. В роли целей для средств ПВО изначально были истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

После тренировочных дней военнослужащие перешли к реальным боевым стрельбам по мишеням в воздухе. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-125 и Оса-АКМ стреляли по "вражеским" беспилотникам. БПЛА условного противника имитировали ВР-2 "Стриж" и осветительные артснаряды.

Далее в противовоздушный бой вступили Бук-М1 и С-300. Они отражали "вражеские" ракетные удары.

Оперативная обстановка менялась каждые 10 минут. Постоянно менялись и боевые задачи, а также подразделения, которые должны их выполнить – это держало в напряжении расчеты ЗРК. Ракетчикам часто приходилось импровизировать и искать нестандартные решения, чтобы отразить воздушное нападение условного врага.

  • 2 сентября 2021-го зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.
  • В рамках учений Объединенные усилия-2021 на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинские военнослужащие отработали боевые пуски ракет. Артиллеристы провели постановку шести световых мишеней. Расчеты Оса-АКМ уверенно и слаженно уничтожили все воздушные цели.

Читайте также: Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ С-300 учения оса бук стрельбы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 