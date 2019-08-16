Украинские военные уничтожили укрепление боевиков - видео

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Украинские бойцы ответили на обстрел со стороны террористов в Донбассе

Минометчикам 20-го полка 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр удалось уничтожить позиции боевиков под Авдеевкой в Донецкой области. Об этом сообщает офицер Рустам Мустафаев на странице фонда Повернись живим.

По его словам, сначала военные провели пристрелку, а затем попали во вход в укрытие и сам укрепленное сооружение.

Мустафаев уточнил, что военные хотели разрушить бетонную крышу укрепления фугасным снарядом. Но во время выстрела не сработал вышибной патрон – и мина осталась в стволе. Пока бойцы изымали мину, террористам удалось сбежать.

Мустафаев уточнил, что из разрушенного укрепления часто вел репортажи российский пропагандист Александр Сладков.

 Читайте также: Минск не работает. Оккупанты стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ

 

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Теги: обстрел, боевики, война в донбассе, видео, террористы, артиллерия, минометчики, Рустам Мустафаев
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