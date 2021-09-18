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В баре курортной Затоки застрелили мужчину: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 19:19
0352dcdf-9d50-42f8-be47-d65ea44cc2da
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В Затоке Одесской области в одном из баров мужчина смертельно ранил из охотничьего ружья посетителя. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Для задержания злоумышленника полиция ввела в действие операцию "Сирена".

В баре курортной Затоки застрелили мужчину: фото, видео

В течение часа правоохранители установили и доставили в отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления – охотничье ружье. Его направят на экспертизу.

В баре курортной Затоки застрелили мужчину: фото, видео

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Кроме того, решается вопрос об открытии еще одного дела о хулиганстве с применением оружия.

Вчера в Харькове, в туалете кафе, расположенном на проспекте Независимости, из помпового ружья застрелился его владелец.

Вадим Ребрина
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полиция стрельба убийство Затока
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