В Черкассах пьяный прокурор устроил потасовку: видео

В Черкассах в ресторане "Тарас Бульба" зампредседателя прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил потасовку, заявил в своем Facebook представитель партии Национальный Корпус Дмитрий Кухарчук.

"Пятница, 7 июня. "Тарас Бульба". У Барабаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя главы прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой", - пояснил Кухарчук.

Он добавил, что у Ковтуна якобы был пистолет и его удалось забрать.



Овчаренко в своем Facebook прокомментировал опубликованное видео. Он заявил, что ни у кого из присутствующих на видео не было оружия, а в прокуратуру не поступали заявления о нарушении правопорядка от персонала или гостей ресторана.

"…считаю такое поведение подчиненных недопустимым. В связи с чем вчера по этому факту мною было назначено служебное расследование, по результатам которого, при наличии оснований, материалы по виновным лицам направят в квалификационную дисциплинарную комиссию", - сообщил глава прокуратуры.

9 июня сообщалось, что сотрудник одного из подразделений полиции Херсонской области вне службы на личном автомобиле сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу.