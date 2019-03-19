В Днепре КОРД задержал четверых подозреваемых в разбое - видео

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При обысках у подозреваемых найдены гранатомет и пистолеты, сообщили в полиции

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В Днепре правоохранители задержали группу людей по подозрению в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, ночью 5 марта в частный дом зашли вооруженные люди в масках, избили хозяина и под угрозами забрали деньги, украшения, оружие и другие ценные вещи. В ходе расследования полицейские установили, что к преступлению может быть причастна группа жителей Днепра.

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Сотрудники уголовного розыска совместно с спецназовцами КОРД задержали четырех подозреваемых.

Сообщается, что в автомобиле одного из задержанных правоохранители обнаружили три пистолета и черную одежду, предположительно предназначенные для совершения разбойных нападений. Во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из задержанных, были изъяты гранатомет, 11 гранат, патроны и еще два пистолета. Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время разбойного нападения 5 марта.

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Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении в разбое.

Также правоохранители проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории области и принимают меры для задержания других подозреваемых.

Найденное при обысках оружие

Фото: dp.npu.gov.ua

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Теги: днепр, разбой, полиция
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