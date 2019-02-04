В Днепре подожгли кафе с посетителями внутри - видео

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Камера видеонаблюдения зафиксировала двоих мужчин, которые бросили зажигательную смесь в помещение и скрылись

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Вчера, 3 февраля, около 19:00, на Соборной площади в Днепре двое неизвестных подожги кафе в момент, когда там находились посетители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Установлено, что двое неизвестных бросили в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которое в дальнейшем загорелось", - сказано в сообщении.

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В результате поджога пострадали три человека - женщины получили ожоги рук.

По данному факту открыто уголовное производство по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 УК). Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. 

Информатор опубликовал видео, снятое в помещении в момент возгорания.

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Теги: полиция, кафе, видео, днепр, поджог, ожоги, камера, посетители
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