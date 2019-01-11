В Харькове обрушилась крыша торгового павильона: видео, фото

11 января в Харькове обрушилась крыша торгового павильона, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте разрушения металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона в Харькове, на проспекте Московском, 256 пострадали 3 человека. Они доставлены в больницу, сообщили спасатели.

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В ГСЧС не сообщается, по какой причине обрушилась крыша павильона, однако очевидцы в соцсетях отмечают, что вероятно, падение вызвало большое количество снега на крыше.

Отмечается, что по состоянию на 20:57 спасательные работы завершены. От ГСЧС привлекалось 45 спасателей и 11 единиц техники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром 1 декабря в городе Вишневое Киевской области в новом спорткомплексе ДЮСШ "Фаворит" проломилась, не выдержав тяжести снега, и провалилась внутрь помещения крыша здания.