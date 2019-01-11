Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Пострадали три человека

Реклама
Реклама

11 января в Харькове обрушилась крыша торгового павильона, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте разрушения металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона в Харькове, на проспекте Московском, 256 пострадали 3 человека. Они доставлены в больницу, сообщили спасатели.

Реклама

В ГСЧС не сообщается, по какой причине обрушилась крыша павильона, однако очевидцы в соцсетях отмечают, что вероятно, падение вызвало большое количество снега на крыше.

Отмечается, что по состоянию на 20:57 спасательные работы завершены. От ГСЧС привлекалось 45 спасателей и 11 единиц техники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром 1 декабря в городе Вишневое Киевской области в новом спорткомплексе ДЮСШ "Фаворит" проломилась, не выдержав тяжести снега, и провалилась внутрь помещения крыша здания.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, ГСЧС, обрушение крыши
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Харькове обрушилась крыша торгового павильона: видео, фото
В Харькове обрушилась крыша торгового павильона: видео, фото
Снежная лавина разрушила часть отеля в Швейцарии: фото, видео
Снежная лавина разрушила часть отеля в Швейцарии: фото, видео
Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео
Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео
Продовольствие Укрзалізниця приостановила отправку зерна на терминал Веревского
Что будет с трудовой миграцией в 2019-м: прогноз НБУ
Экономика Что будет с трудовой миграцией в 2019-м: прогноз НБУ
Е-аукционы. Сколько может стоить украинская земля
Мнение Е-аукционы. Сколько может стоить украинская земля
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Харькове обрушилась крыша торгового павильона: видео, фото
В Харькове обрушилась крыша торгового павильона: видео, фото
Снежная лавина разрушила часть отеля в Швейцарии: фото, видео
Снежная лавина разрушила часть отеля в Швейцарии: фото, видео 18:34
Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео
Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео 17:31
Как выглядит обратная сторона Луны: фото и видео с Chang
Как выглядит обратная сторона Луны: фото и видео с Chang'e-4 17:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 