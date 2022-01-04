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В Харькове рухнула часть четырехэтажного дома. Возможная причина – стройка по соседству видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 15:28
Обрушение дома в Харькове (фото - Объектив)
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Сегодня, 4 декабря, в Харькове внезапно разрушилась часть четырехэтажного нежилого здания. Причиной обрушения могло стать строительство, которое начали рядом, написал спикер мэрии Юрий Сидоренко.

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"Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства", – подчеркнул он.

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Яна Катасонова
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Харьков здание юрий сидоренко обрушение
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