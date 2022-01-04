Сегодня, 4 декабря, в Харькове внезапно разрушилась часть четырехэтажного нежилого здания. Причиной обрушения могло стать строительство, которое начали рядом, написал спикер мэрии Юрий Сидоренко.
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"Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства", – подчеркнул он.
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