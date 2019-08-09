В Киеве мужчина залез в офис и получил пулю в лицо: фото и видео

В Дарницком районе Киева произошло ограбление, в котором пострадал сам грабитель, получив резиновую пулю в лицо от охраны, среагировавшей на проникновение в офис. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Преступник залез в помещение через окно. Целью ограбления были деньги, которые лежали в сейфе.

После совершенного преступник решил выйти на улицу через дверь, встретившись там лицом к лицу с охраной. В руках грабителя было ружье, которое он направил на сотрудника охраны.

"Злоумышленник не спешил сдаваться и пригрозил охотничьим ружьем. В ответ охранник применил травматическое оружие: мужчина получил ранение в лицо", - заявил следователь Александр Пятниковский.

После этого на место происшествия прибыла полиция, которая задержала вооруженного мужчину.

У него нашли приблизительно 50 патронов, несколько лыжных масок и украденные деньги.

Преступника забрали в больницу под конвоем.