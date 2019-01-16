В Кривом Роге обрушилось перекрытие во дворце культуры: видео

15 января в 18:19 в Кривом Роге по улице Вадима Гурова, 19 в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры Коксохимик произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализирован в больницу.

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По состоянию на 21:20 поисковые работы были завершены, погибших не обнаружено.

От ГСЧС привлекли 14 человек, три единицы техники.

11 января в Харькове обрушилась крыша торгового павильона, в результате инцидента пострадали три человека