Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ

обновлено

В Мариуполе очевидцы сообщили, что на территории меткомбината Азовсталь, который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, виден "огромный столб огня". Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.

По данным издания, возможно, пожар произошел в районе доменного цеха.

Реклама

"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор", - отмечается в сообщении.

Издание уточняет, что огонь "сопровождается грохотом и периодическими вспышками". "В соцсетях сообщают, что пламя видно из разных районов города", - говорится в сообщении.

Сегодня произошел пожар на территории меткомбината Азовсталь, который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова.