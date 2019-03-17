Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ

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Очевидцы сообщают, что над предприятием был виден "огромный столб огня и дыма"

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В Мариуполе очевидцы сообщили, что на территории меткомбината Азовсталь, который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, виден "огромный столб огня". Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.

По данным издания, возможно, пожар произошел в районе доменного цеха.

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"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор", - отмечается в сообщении.

Издание уточняет, что огонь "сопровождается грохотом и периодическими вспышками". "В соцсетях сообщают, что пламя видно из разных районов города", - говорится в сообщении.

 

Сегодня произошел пожар на территории меткомбината Азовсталь, который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова. 

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Теги: пожар, видео, мариуполь, азовсталь
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