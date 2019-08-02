В Николаевской области ликвидируют утечку химикатов: фото, видео

В Николаевской области на станции ж/д Колосивка из цистерны в 60 тонн произошла утечка химически-опасного вещества, предположительно – бензола, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия привлекли пожарно-спасательное отделение и передвижную химико-радиологическую лабораторию.

Сейчас цистерну переместили за пределы населенного пункта на резервную колею, задержек поездов нет, уточняют в ГСЧС. Ожидается прибытие представителя фирмы-владельца.

Группа радиационной, химической и биологической защиты при помощи приборов химической разведки и контроля приняла необходимые меры и по результатам сообщает, что превышения допустимой нормы состава химического вещества в воздухе не обнаружено.

31 июля в Макуховке под Полтавой загорелась свалка твердых бытовых отходов.

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