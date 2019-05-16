В селе под Киевом обнаружили арсенал авиационного вооружения

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Боеприпасы якобы планировали незаконно вывезти в страны Африки, в которых продолжаются военные конфликты

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На территории Киевской области сотрудники контрразведки СБУ обнаружили незаконный арсенал военного авиационного вооружения, который якобы планировали переправить в страны Африки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Арсенал обнаружен в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района.

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В ходе обыска изъяты шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях МиГ-21 и МиГ-27 и боевых ударных вертолетах Ми-24.

По данным контрразведки, боеприпасы планировали незаконно вывезти в страны Африки, в которых продолжаются военные конфликты.

В СБУ отметили, что, согласно заключению экспертов, эти противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций.

Ранее сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами России теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

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Теги: боеприпасы, арсенал, сбу, снаряд
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