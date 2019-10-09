Компания Алроса добыла алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. В компании полагают, что им удалось добыть первый подобный алмаз в истории отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Алроса.

"По своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку", - говорится в сообщении компании.

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Алмаз добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии.

"Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости", - заявил замдиректора компании Олег Ковальчук.

У ученых есть гипотеза о том, как сформировался драгоценный минерал: сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

"Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство", - добавил Ковальчук.

Алмаз весит 0,62 карата (0,124 грамма), размер - 4,8×4,9×2,8 миллиметра.