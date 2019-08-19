В Запорожье задержали боевика из группы Гиркина: видео

СБУ задержала в Запорожье жителя Шахтерска Донецкой области по подозрению в участии в террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, мужчина отбывал наказание в тюрьме Донецкой области. В 2014 году его освободили боевики с условием, что украинец станет членом одного из незаконных формирований.

В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова), сообщили в СБУ.

Там установили, что задержанный принимал активное участие в захвате админзданий Славянска, поставке из России оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил АТО, а также с оружием в руках противостоял украинским военным.

В 2017 г боевики обвинили его в разбое и объявили в розыск.

В конце июля 2019 г злоумышленник приехал в Запорожскую область, где скрывался у своих родственников. Там его и задержали сотрудники СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

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