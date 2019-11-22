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По их словам, полицейские обзывали их, били, унижали и заставляли признаваться в правонарушениях, которых они не совершали

Журналисты Слідство.Інфо пообщались с воспитанницами скандального центра социально-психологической реабилитации детей "Світанок", которые рассказали, как сотрудники местной полиции применяли к ним насилие.

Недавно одна из воспитанниц центра обвинила его сотрудников, представителей частной охранной фирмы, а также сотрудников полиции в физическом насилии против нее и других детей. 1 ноября прокуратура открыла уголовное дело, пообещав наказать виновных.

Журналисты Слідство.Інфо пообщались с другими девушками из "Світанка", которые столкнулись с полицейским насилием. По их словам, правоохранители обзывали их, били, унижали и заставляли признаваться в правонарушениях, которых они не совершали. Подробно рассказы пострадавших – на видео.

Издание опубликовало имена полицейских, на которых указали девушки.

Родители некоторых из пострадавших воспитанниц, согласно расследованию, писали заявления на действия полицейских. Одного из них по результатам служебного расследования уволили.

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Теги: полиция, насилие, одесса, дети, світанок
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